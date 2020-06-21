Chery привезёт новый кроссовер Tiggo 7 Pro в РФ уже в этом году



Как сообщил автопроизводитель, новинка доберется до российского рынка уже в этом году, а точнее в третьем квартале года.

Ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации Tiggo 7 Pro. Стоит отметить, что первые экземпляры кроссовера ранее были замечены в России. Их привезли для сертификации. Автомобиль имеет дизайн в фирменной стилистике Movement с характерными элементами.

От обычного Tiggo 7 версия с приставкой к названию Pro отличается увеличенными габаритами, которые составляют: 4 500/1 842/1 746 мм. Колесная база составляет 2 670 мм.

Уже известно, что новый Chery Tiggo 7 Pro в России получит цифровую панель приборов, беспроводную зарядку для смартфонов, а также джойстик роботизированной трансмиссии и многое другое.

С какими силовыми установками новинка приедет сейчас неизвестно, а на китайском рынке моторная гамма представлена турбированными агрегатами с отдачей 156 и 197 л.с.

Среди трансмиссий есть вариатор, механика и 7-скоростной робот. Стоимость в Китае составляет 853 тыс. рублей в эквиваленте минимум.