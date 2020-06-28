«АвтоВАЗ» не справляется с выпуском Lada Xray

Еще недавно сообщалось, что хэтчбек Lada Xray могут снять с производства, якобы из-за низкого спроса.

Эти данные вазовцы опровергать или подтверждать не стали, но тут неожиданно появилась новая информация.

Некоторые дилеры сообщили о дефиците Lada Xray в любой комплектации и модификации, а другие дилеры говорят о том, что все версии у них есть в наличии.

Как пишет «Российская газета», продажи хэтчбека довольно странные, если некоторые дилеры жалуются на дефицит.

Единственным объяснением такой ситуации является то, что завод «АвтоВАЗа» попросту не справляется с выпуском автомобиля, но по какой конкретно причине пока неизвестно.