Минивэны GAC GN8 добрались до российских дилеров

Старт продаж нового китайского минивэна состоится в конце лета, но уже в некоторых дилерских центрах появились первые экземпляры модели.



Эти автомобили выставили в шоу-румах для ознакомления, а значит уже скоро компания может объявить о старте приема предзаказов.

Тогда же станут известны цены и комплектации. Первые экземпляры GAC GN8 заметили в Москве и Петербурге. Сейчас известно, что российская премьера новинки состоится 30 июня.

Минивэн будет доступен только с одним двигателем.

Им окажется двухлитровый турбированный мотор, пару которому составит 6-скоростная автоматическая КП и система привода на переднюю ось.

Мощность силовой установки составит 190 л.с. В продаже GAC GM8 должен появится в двух модификациях по предварительной цене – два миллиона рублей.

Другие подробности о российской версии модели пока не раскрывают.