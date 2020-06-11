Появление нового китайского минивэна было анонсировано ранее, но теперь в компании решили рассказать о спецификациях российской версии.



GAC частично рассекретила новый для России минивэн GN8, который будет доступен в трех комплектациях с одним двигателем.

В нашу страну автопроизводитель привезет автомобиль образца 2017 года, в котором установлен двухлитровый турбированный двигатель с 6-ступенчатой автоматической КП и переднеприводной системой.

GAC GN8 поступит в продажу в таких комплектациях: Luxe, Prestige и Premium. В автомобиле будет семиместный салон с трехместным диваном сзади.

В списке оснащенности заявлена мультимедийная система с поддержкой смартфонов, матричные фары, сидения водителя с памятью положения, система кругового обзора, бесключевой доступ, климат-контроль на три зоны, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтального столкновения и многое другое.

Полный прайс-лист и стоимость комплектаций GAC обещает объявить 30 июня.