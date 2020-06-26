Стало известно, когда появится новое поколение Chevrolet Niva

Chevrolet Niva скоро появится у российских дилеров Лада в слегка обновленной версии с шильдиками Лада.

При этом в планах «АвтоВАЗа» создать для автомобиля новое поколение и недавно выяснилось, когда выйдет новая генерация модели.

Как выяснили журналисты «Газеты.Ru» вазовцы заключили сделку с группой AD Plastik, в рамках которого последняя будет поставлять комплектующие на протяжении десяти лет. Эти комплектующие предназначены как раз для Lada Niva.

За этот период объёмы поставок будут на сумму порядка 4,5 млрд рублей. Первые товарные версии нового поколения внедорожника должны появится в 2023 году.

Хорватская компания для него будет поставлять корпуса колесных арок, амортизаторы, проекторы задних крыльев, боковые накладки, решетки радиатора и другое.

Серийная сборка новой Chevrolet Niva стартует на предприятии в Тольятти и есть данные, что после смены поколений внедорожник изменится кардинально. Другие подробности о проекте пока недоступны.