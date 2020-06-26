Volkswagen отзывает в России автомобили Volkswagen Polo

Российский офис немецкой компании проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены седаны Volkswagen Polo.

Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта. В сообщении ведомства говорится, что Volkswagen отзывает в России 1 079 автомобилей Volkswagen Polo.

Отзывными стали модели, выпущенные в этом году. В них выявили неверные данные на табличках, расположенных на стойке «В».

На этих табличках указали неверно номер одобрения типа транспортного средства. В рамках отзыва будет произведена замена таблички.