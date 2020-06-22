Объявлен старт продаж нового Volkswagen Polo

Немецкий производитель представляет обновленную линейку бюджетных автомобилей. Volkswagen Polo полюбили жители России и Европы за достойное оснащение и привлекательный внешний вид.

В 2020 на русский рынок начнутся поставки шестого поколения с кузовом хэтчбек и седан. Также появилась информация о рестайлинге моделей 2021 года. Все, кто планируют купить Фольксваген Поло у официального дилера уже занялись поиском поставщиков, ведь автомобиль обещает быть интересным.

Фольксваген Поло Седан 2020: особенности и характеристики

Экстерьер остался без значительных изменений. Инженеры сохранили узнаваемый стиль и сделали несколько реверансов в сторону своей фирменной моделей Гольф. Первое, что бросается в глаза − это фронтальная оптика. Она стала угловатой и немного заходит на боковое крыло.

Изменения претерпел и бампер, на нём появилась прорезь в центральной части. Инновации также затронули конфигурацию противотуманных фар. Теперь они выглядят более динамичными и брутальными.

Производители поработали и с разнообразием цветовой гаммы. Например, салон можно будет приобрести в 11 различных цветах: от белого, до серебристого, красного и оранжевого.

На рынки автомобиль поступит с моторами 1, 1,5, 1,4 и 1,6 литра. В Европе это атмосферный или турбированный трехцилиндровый двигатель объёмом 1 л. Такие двигатели выдают от 100 до 115 лошадиных сил. Расход бензина низкий.

Для тех, кто готов заплатить больше, был представлен 1,5 литровый мотор с мощностью 150 лошадиных сил. Российские клиенты получат двигатели объемом: 1,4 и 1,6 литра. В первом случае мотор выдаёт 125 лошадиных сил. Мощность атмосферного находится в диапазоне 85-100 лошадиных сил.

Фольксваген поло 2020: хэтчбек

В Европе стартовали продажи 6 поколения хэтчбеков. Обновленный модельный ряд снова радует интересным дизайном и бюджетной стоимостью. Машина не осталась без классического багажника и приобрела пятую дверь. Когда автомобиль попадёт на российский рынок неизвестно, поэтому в продаже находится четырехдверная модификация.

18 мая были объявлены официальные цены и комплектации на седан и хэтчбек.

Volkswagen Polo 2020

Уже известно, что основных изменений претерпел именно интерьер. Это сразу заметно на приборной панели и дефлекторах обдува. Все остальные элементы расположены эргономично и компактно, как немцы умеют выстраивать комфортную архитектуру внутри салона.

Главным представителем 2021 года станет Hatchback GTi. Производители предусмотрели несколько вариантов покраски от глубокого красного, до голубого металлик. Уникальный окрас придает индивидуальность модели.

Всё, что удалось узнать про автомобиль: его мощность составит 200 лошадиных сил при крутящем моменте 320 Нм. Максимальная скорость – 237 км/ч. До сотни автомобиль разгоняется за 6,7 секунд.

Комфорт управления обеспечивает 7-ступенчатая автоматическая коробка передач. В спецификации заявлен двухлитровый бензиновый турбомотор.