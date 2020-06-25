Специалисты в России провели исследования по автомобилям с пробегом и выяснили, в каких регионах чаще всего покупают мощные машины.

По данным сайта Autonews.ru, который ссылается на исследование компании Automama, чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии и Приморье.

Именно в этих регионах доля автомобилей с пробегом и мощностью более 250 л.с. больше всего. Если говорить о регионах с маломощными авто, то ими стали Адыгея и Хабаровский край.

Так, в Ингушетии доля мощных машин составляет 39%, а Приморском крае – 13,1%, в Северной Осетии – 9,2%, а в Дагестане и Москве показатели составляет 8,5 и 7,5%.