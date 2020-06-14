Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили

Рейтинг составлялся на основании данных владельцев машин, которые пользуются ими с момента покупки и не проехали свыше 100 тыс. км.

Как пишет «ГазетаDAILY» со ссылкой на немецкое издание, меньше всего обращений в первые 100 тыс. км у владельцев Seat Ateca с турбированным 1,4-литровым агрегатом.

На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, но как отметили специалисты в данной модели проблемы в основном начинаются после 150 тыс. км пробега.

Замыкает «тройку» KIA Sportage с дизельным мотором. На четвертом и пятом месте расположились Volvo XC60 и BMW X1 xDrive 20i, причем в этих премиальных автомобилях основные проблемы при эксплуатации возникают с мультимедийной системой.