Рейтинг составляли специалисты авторитетного издания Auto Bild, учитывая все автомобили официально представленные на европейском рынке.
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Рейтинг составлялся на основании данных владельцев машин, которые пользуются ими с момента покупки и не проехали свыше 100 тыс. км.
Как пишет «ГазетаDAILY» со ссылкой на немецкое издание, меньше всего обращений в первые 100 тыс. км у владельцев Seat Ateca с турбированным 1,4-литровым агрегатом.
На втором месте оказался Volkswagen Tiguan, но как отметили специалисты в данной модели проблемы в основном начинаются после 150 тыс. км пробега.
Замыкает «тройку» KIA Sportage с дизельным мотором. На четвертом и пятом месте расположились Volvo XC60 и BMW X1 xDrive 20i, причем в этих премиальных автомобилях основные проблемы при эксплуатации возникают с мультимедийной системой.
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