Российские СМИ выяснили, что российский автогигант готовит свое предприятие к выпуску автомобилей, которые будут созданы на новой платформе.

Сама платформа не является новой и это CMF-B-LS. На ней будет создана Лада, причем достоверно пока неизвестно, какая именно, но предполагается, что речь идет о новом поколении Гранты.

О том, что к выпуску автомобилей на новой платформе готовится «АвтоВАЗ» сообщили журналисты портала «Drom.ru», которые обратили внимание на сайт корпоративных закупок.

Там указано, что компании нужен поставщик трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS».

Кроме этого, данная платформа, как предполагается, может стать основной для новой Нивы.

Напомним, что CMF (Common Module Family) была создана Renault-Nissan еще в 2013 году и она является основой для Renault Laguna, Espace и Scenic, Nissan X-Trail и Qashqai.