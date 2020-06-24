Компания Lifan может покинуть российский рынок

Недавно китайские СМИ сообщили, что китайская компания Lifan может стать банкротом в ближайшие несколько недель.

На компанию в суд подали поставщики и партнеры, которые требуют выплат. По искам компания должна выплатить 1,8 млрд рублей. Как выяснили журналисты «Газета.Ru», до конца этого года компания Lifan может покинуть и российский рынок.

В самой компании эту информацию не опровергают, но и не подтверждают. По информации российских журналистов, новых поставок автомобилей марки не ожидается, а последнюю партию привезли еще в прошлом году.

По оценкам дилеров, оставшиеся в запасе автомобили будут проданы до конца года. То есть марка по сути к концу 2020 года покинет рынок России.