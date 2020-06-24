Автомобилисты России пересаживаются на подержанные автомобили

В России наблюдается тенденция роста продаж автомобилей с пробегом, о чем свидетельствуют аналитические данные агентства «Автостат».

Эксперты рассказали, что в мае впервые в истории соотношение подержанных машин к новым достигло 5:1.

То есть на один новый автомобиль приходится пять с пробегом. В последние годы показатель держался на уровне 3,5:1.

Такая ситуация наблюдается по ряду причин, начиная от падения доходом россиян и заканчивая экономической ситуацией в стране.

Кроме этого, на первичном авторынке наблюдает рост цен на новые автомобили, тогда как на вторичном рынке наоборот наблюдается тенденция снижения стоимости.

Так, средняя стоимость подержанного автомобиля сократилась на 2,1% до 603 000 рублей.

Что касается самых востребованных машин, то лидерами тут остаются Лады, а именно LADA-2114, LADA-2107, LADA-2106 и др. Среди иномарок лидером остается Ford Focus.