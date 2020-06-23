«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных автомобилей с пробегом РФ

Специалисты сервиса «Автокод» подготовили рейтинг автомобилей, которые считаются наиболее надежными на вторичном рынке.

Эксперты изучали собственные данные и в результате подготовили список самых беспроблемных автомобилей с пробегом в РФ, в котором числится 6 моделей.

Так, первыми в ТОПе казались модели Hyundai Elantra (Avante) и KIA Cerato. В этих автомобилях отмечают надежные моторы, хорошую подвеску и ЛКП, но отмечают, что небольшие проблемы все-таки встречаются в таких машинах.

Рекомендуется на вторичном рынке выбирать машины с пробегом не более 4 лет. Следующие два места в рейтинге оказались за Mitsubishi Lancer X и Mitsubishi Outlander XL.

В первом слабым местом является большое потребление масло, а у второго – небольшие проблемы с вариатором.

Ну и еще в рейтинг вошли Volkswagen Jetta Mk6 и Skoda Octavia A5, несмотря на то, что у этих моделей бывают проблемными версии турбомоторами и роботизированными КП.