Недавно сообщалось, что в Индии уже стартовала подготовка к выпуску семиместной версии популярного кроссовера.



В целом кроссовер в новой модификации будет повторять обычный вариант, но вот название у него может быть другим.

Как выяснили индийские журналисты, для автомобиля в Индии зарегистрировали новое название. Трехрядная Hyundai Creta может получить новое название, а именно – Alcazar.

В документе указано, что такое имя будет использоваться для кроссовера, а исходя из того, что выход абсолютно новых кроссоверов в стране не планируется, то такое название зарегистрировали для семиместной версии Creta.

Серийное производство семиместной Creta должны начать в четвертом квартале 2020 года. До этого будет произведена наладка линии, а также осуществлена тестовая сборка модели.

Внешность Hyundai Creta с семиместным салоном пока держится в секрете, ранее модель была замечена на тестах, но ее на дороги выведи в камуфляжной пленке.

Известно, что новая версия будет длиннее обычного кроссовера. Предположительно, моторная гамма удлинённого варианта будет такая же, как и у пятиместной Creta.

В Индии «Крета» предлагается с 1.5 и 1.4 литровыми бензиновыми моторами и 1.5 литровым турбодизелем.