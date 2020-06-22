Opel показал на видео новое поколение Opel Mokka

Кроссовер Opel Mokka в следующем году выйдет на рынок после смены поколений, а презентация новой генерации должна состояться до конца года.

В компании Opel решили подогреть интерес к новинке и опубликовали первый видеоролик, анонсируя скорый выход следующего поколения модели.

В видео также выступил и генеральный директор марки Майкл Лошеллер. Из тизера следует, что Opel Mokka следующей генерации станет первым автомобилем бренда, в котором реализуют новое фирменное оформление передней части с реализованной подсветкой с названием Vizor.

Кроме этого, в салоне кроссовера анонсирована передняя панель Pure Pannel с отсутствующими физическими кнопками и двумя экранами.

В основе автомобиля расположится платформа CMP от PSA, которая позволит снизить вес кроссовера на 120 кг.

Технически новый Mokka будет идентичен Peugeot 2008, то есть в его моторной гамме будут 1,2 и 1,5-литровые установки с отдачей от 100 до 155 л.с. Кроме этого, в модели будет и полностью электрическая силовая установка.