Hyundai вновь повысила цены на свои модели в России

В России регулярно ведут мониторинг цен на новые автомобили официально представленные в стране.

Мониторингом занимаются специалисты сайта «Цена Авто», которые недавно обратили внимание на удорожание автомобилей марки Hyundai.

Предыдущее изменение цен было зафиксировано в начале месяца. На этот раз ценники обновились у всех автомобилей, за исключением хэтчбека i30N.

Сумма удорожание в этот раз составила 5-15 тыс. рублей или 0,4-1,4% от прежней цены.

Меньше всего прибавил в цене седан «Солярис», а на максимальные 15 тыс. рублей подорожали Elantra, Sonata и Santa Fe.