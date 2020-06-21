Шведская компания во всех новых автомобилях с весны стала ограничивать максимальную скорость, о чем ранее было официально объявлено.

В частности, максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 180 км/ч. В Volvo рассказали о причинах ограничения скорости на своих авто именно на такое отметке.

Ранее автопроизводитель сообщалось, что ограничения вводятся в рамках новой стратегии бренда, в которой целью является снижение смертности и получения травм на дорогах, так как именно превышение скорости является причиной многих ДТП.

А вот что касается отметки 180 км/ч, то именно она была выбрана по той причине, что во многих странах по дорогам можно двигаться со скоростью не более вышеуказанной.

То есть нет надобности делать лимит выше. В руководстве шведской марки уверены, то их нововведения в дальнейшем подхватят и другие производители.