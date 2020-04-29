В РФ представили линейку моделей Volvo 2021 года с прежними ценами

Обновленные версии Volvo в дилерских центрах начнут предлагать с 1 мая, причем в пресс-службе автопроизводителя отметили, что несмотря на изменения комплектаций, цены на автомобили остались прежними.

Теперь автомобили Volvo 2021 модельного года больше не будут предлагаться с турбированным четырёхцилиндровым 2,0-литровым мотором мощностью 320 л.с.

Вместо него будет доступна гибридная силовая установка. Также обновленные версии получили ограничение скорости на отметке 180 км/ч.



В базовых комплектациях шведских легковых авто теперь устанавливается система распознавания дорожных знаков и 12,3-дюймовая сенсорная панель мультимедийной системы.

В комплектациях Momentum появятся омыватели фар, задние подголовники с электроприводом, а у седанов S60 и S80 появится электрический привод складывания задних спинок.

Версии Inscription и R-Design оснастили парктроником, электроприводом крышки багажника, камерой заднего вида и парктрониками.