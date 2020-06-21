Обновленная версия Ларгуса недавно была сертифицирована «АвтоВАЗом», после чего стало известно, что на предприятии компании стартовала предсерийная сборка.

Между тем в сообществе «AvtoVAZ News», где ссылаются на свои источники, появилось сообщение, согласно которому выпуск нового LADA Largus может стартовать уже в августе.

В частности, сообщается, что серийная сборка обновленной модели может стартовать во второй половине августа.

Более подробно о грядущих изменениях в Ларгусе портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.