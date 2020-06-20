«АвтоВАЗ» убрал из прайса одну комплектацию Lada Vesta

Российский автогигант пересмотрел список комплектаций модели Лада Веста, и принял решение убрать из списка одну из них.

В частности, «АвтоВАЗ» убрал из прайса комплектацию Lada Vesta Luxe Prestige, которая предлагалась по цене 872 900 рублей.

На исчезновение этой комплектации обратили внимание журналисты портала «Лада.Онлайн», которые ведут мониторинг цен и комплектаций Лад.

Предположительно, решение отказаться от вышеуказанной версии было принято из-за ее непопулярности. В этом исполнении автомобиль предлагался с 1,8-литровым ДВС с 5-ступенчатой механической КП.

Таким образом, Веста теперь представлена в 22 модификациях, среди которых наиболее востребованными являются те, что получили вариатор Jatco JF015E.