Haval в России завершил продажи двух кроссоверов

Так, из линейки моделей исчезли два кроссовера — Haval H2 и H6. Более того, российские журналисты портала «Китайские автомобили» обратили внимание, что эти модели даже исчезли с сайта компании. Также выяснилось, что моделей уже почти не осталось у дилеров.

Предположительно, эти кроссоверы больше не появятся в продаже, но россиян ждут новинки. Как ранее рассказал представитель компании, они планируют расширять модельную линейку за счет новых автомобилей.

В первую очередь в компании хотят больше предлагать моделей из популярного на рынке сегмента кроссоверов и внедорожников.

Напомним, что сейчас компания предлагает в России кроссоверы F7 и F7x, а также внедорожники H5 и H9.