Китайский кроссовер Haval F7, выпускаемый на предприятии в Тульской области, по итогам первого квартала 2020 года смог стать лидером по продажам среди китайских моделей.



Haval F7 стал самым покупаемым китайским автомобилем в РФ, обогнав прежнего лидера Geely Atlas.

Объёмы продаж первого, как сообщают аналитики «Автостат», составили 1 658 ед., а у второго результат составил 1 628 ед. При этом Haval F7 в этом году показал рост в 1,5 раза.

Остальные китайские автомобили в России были проданы в количестве менее тысячи экземпляров.