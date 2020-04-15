Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ

Российский офис Haval рассказал про новый рамный внедорожник Haval H5, который в дилерских центрах предложат в двух комплектациях — Comfort и Premium.



Новую модель с 15 апреля уже можно оформить по предзаказу, но цену на внедорожник пока не раскрыли.

Haval H5 в базовой версии уже оснащен климат-контролем, мультимедийной системой, датчиками парковки и круиз-контролем.

В версии Premium добавляется электрорегулировка кресел, камера заднего вида и кожаный салон.

Китайская модель в России будет доступна только с двухлитровым турбомотором мощностью 150 или 177 л.с. в зависимости от версии.

В паре с силовыми агрегатами будет работать 6-ступенчатая механическая трансмиссия с полным приводом.

В Haval H5 передняя подвеска независимая двухрычажная, а задняя многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости.

Производство внедорожника Haval H5 налажено на Тульской области на заводе автопроизводителя.

Источник: Gazetadaily.ru.