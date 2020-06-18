Обновленный Mercedes-AMG E 63 презентован официально

Седан и универсал E 63 теперь обзавелись модификациями от Mercedes-AMG.

Заряженные варианты автомобилей были официально представлены 18 июня, и стоит отметить, что это последние модели, доработанные под руководством Тобиаса Мёрса.

Этот человек в конце лета начнет свою работу в Aston Martin. Mercedes-AMG E 63 отличается от обычной модели слегка измененной решеткой радиатора, новым капотом, увеличенным логотипом марки, а также хромированными элементами.

Для модели E 63 будут предложены 19-дюймовые колесные диски нового дизайна, а у E 63 S будут колесные диски на 20 дюймов.

В салоне заряженных вариантов произошли все те же изменения, что и в обновленном E-Class, и теперь там предлагают большие сенсорные экраны, новый руль, передняя панель, сидения и другое.

Также стоит отметить доработанную адаптивную подвеску, которая должна дать больше комфорта при езде. Что касается моторной гаммы, то она представлена теми же двигателями.

В частности, для E 63 доступен четырехлитровый 571-сильный ДВС, а в E 63 S этот же двигатель выдает 612 л.с.

Система привода будет на все колеса, а среди трансмиссий предлагается 9-скоростной автомат. Динамические характеристики автомобилей также не изменились.

О стоимости обновленных Mercedes-AMG E 63 пока информации нет.