Kia готовится к дебюту нового кроссовера Kia Sonet

Новый кроссовер Kia Sonet впервые в качестве концепта дебютировал в феврале этого года , после чего новинку замечали во время тестирования.



По предварительным данным, товарная версия модели появится в продаже на индийском рынке уже в августе, а пока Kia готовится к дебюту нового серийного кроссовера Kia Sonet.

Эта модель создана на платформе Hyundai Venue, но в отличие от последнего новая модель получит более премиальное оснащение.

В целом автомобиль будет выглядеть как концепт, за исключением некоторых деталей, при этом в модельном ряду марки он окажется самым маленьким, так как его длина не превысит четыре метров.

Линейка двигателей Kia Sonet будет представлена тремя силовыми установками, а это 1,2-литровый агрегат с отдачей 83 л.с., 1,0-литровый мотор мощностью 120 л.с. и дизельный двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 90 л.с. Среди трансмиссии будет механика или 7-ступенчатый робот.

Предварительная стоимость компактного кроссовера составит 800 тыс. рупий или 732 тыс. рублей минимум.