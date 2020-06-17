Немецкая компания провела презентацию обновленных M5 и M5 Competition, а также рассказала о том, какая версия приедет на рынок России, и во сколько она обойдется.



BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition, из которых только последний будет представлен на российском рынке.

Его стоимость в зависимости от комплектации будет варьироваться от 8 650 000 до 9 850 000 рублей. О сроках старта продаж будет объявлено дополнительно.

Итак, BMW M5 и M5 Competition являются М-версиями обновленной BMW 5 серии, представленной около месяца назад. Эти версии отличаются новой светодиодной оптикой, а за доплату будут доступны матричные фары.

Также обновилась решетка радиатора, в которой «ноздри» стали больше, а еще во внешности изменили передний и задний бамперы, а также крылья.

Самая экстремальная модификация Competition будет отличаться спойлером на крышке багажника, а также черным оформлением салона. Этот вариант оснастили 4,4-литровым битурбомотором с 8 цилиндрами, который имеет мощность 625 л.с. У варианта М5 мощность установки составит 600 л.с.

Менее мощная модификация будет ускоряться до первой сотни за 3,4 секунды, а M5 Competition разгонится за 3,3 секунды.

Максимальная скорость в обеих моделях ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но за дополнительную плату в BMW M5 Competition ограничитель можно сдвинуть до 305 км/ч.

В этом случае речь идет о дополнительном пакете M Driver’s Package. Что касается трансмиссии, то для автомобилей это будет 8-ступенчатая автоматическая КП, которая работает с полноприводной системой с муфтой подключения передней оси.

Все мощные версии получили доработанное шасси и настройки, а в зависимости от варианта колесные диски будут на 19 или 20 дюймов. В списке оснащенности моделей есть много современных опций и систем.