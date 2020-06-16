Лидеров по продажам новых автомобилей в Европе остается Германия, где в мае было реализовано 168 148 автомобилей, что на 49,5% хуже.

На второй строчке располагается авторынок Италии, где в отчетный период было продано 99 711 новых машин, что на 49,6% хуже.

В тройке лидеров располагается Франция с отрицательной динамикой 50,3% или 96 310 машин. Авторынок России в мае занял четвертое место в Европе.

По предварительным подсчетам аналитиков в нашей стране было продано 57,5 тыс. автомобилей без учета коммерческих машин.

В пятерку лидеров вошла Испания с результатом 34 337 авто, что меньше на 97,6%.