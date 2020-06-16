Определены марки с самым лучшим автосервисом в России

Автомобильные бренды, у которых лучший автосервис, были названы по результатам проведенного в прошлом году опроса россиян.

Исследование провели аналитики агентства «Автостат». Как сообщается, участниками опроса стали более трех тысяч россиян.

Было отмечено, что в целом индекс удовлетворенности по брендам составил 73 балла, а в десятке лидеров оказались бренды, у которых показатель превышает средний.

Так, на первом месте среди марок с самым лучшим автосервисом в России оказался бренд Lexus (84,7 балла).

Второе и третье место оказалось за Volvo (81,1 балла) и Infiniti (80,6 балла), а в пятерку лидеров еще вошли Honda (79,1 балла) и BMW (78,8 балла).

Следующие пять мест в списке оказались за Toyota (78,2 балла), Mercedes-Benz (77,9 балла), Subaru (76,8 балла), Suzuki (76,8 балла) и Audi (76,6 балла).