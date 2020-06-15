Составлен рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов

В списке оказались модели, которые официально представлены на европейском рынке. Как написали в Auto Bild, в списке самых надежных кроссоверов с пробегом учитывали компактные модели.

Так, в составленном списке на первой строчке оказался Mazda CX-3, при выборе которого советуют обращать внимание на амортизаторы.

На втором месте расположился кроссовер Volkswagen Tiguan, но у экземпляров с пробегом часто бывают проблемы с тормозными дисками, на которых может быть коррозия. Следующим в рейтинге оказался Suzuki SX4 S-Cross, у которого отметили проблемы с расходом масла.

Также в Топе находится кроссовер Vitara от компании Suzuki и Opel Mokka X. Последний пользуется повышенным спросом на вторичном рынке, хотя его производство прекратилось год назад. В списке надежных еще числится BMW X1, выпущенный с 2009 года.

У этого кроссовера, как и у Mitsubishi ASX могут наблюдаться проблемы с тормозной системой. Renault Captur, а также Nissan Qashqai также оказались лучшими, а проблемой в них может быть подвеска. На последних местах рейтинга оказались MINI Countryman, Renault Kadjar и Skoda Yeti второго поколения.

Если говорить о кроссоверах, которые не рекомендуют к покупке на вторичном рынке, то среди них оказались Ford EcoSport, Nissan Juke, Peugeot 2008 и Renault Duster.