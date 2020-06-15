В компании Skoda сообщили о выпуске «юбилейного» экземпляра популярного на российском рынке автомобиля.



Как рассказали в пресс-службе марки на предприятии в Калуге выпустили 200-тысячный лифтбек Skoda Rapid.

Такого показателя удалось добиться с февраля 2014 года, когда на производственной площадке началась сборка модели. Юбилейным стал лифтбек в белом цвете с 1,4-литровым 125-сильны двигателем.

Напомним, что в этом году на российском заводе компания организовала сборку лифтбека второй генерации.

Новый Skoda Rapid представлен на рынке в тремя силовыми установками по цене от 792 000 до 1 171 000 рублей.