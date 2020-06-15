Завод Hyundai в Санкт-Петербурге продолжит работать в две смены

Российский автозавод марки Hyundai будет наращивать темпы производства автомобилей, в связи с чем предприятие продолжит работать в две смены.

Такой график работы будет в период с 15 по 30 июня. Кроме этого, для увеличения объёмов производства будет введено несколько дополнительных смен в выходные дни.

В указанный период компания намерена выпускать более 700 автомобилей каждый день. О графике работы предприятия в дальнейшем будет объявлено дополнительно.

Как отметили представители компании, завод продолжает работать с выполнением комплекса мероприятий, которые направлены на противодействие распространению коронавируса.

Напомним, что завод в Санкт-Петербурге осуществляет сборку таких моделей как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.