К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат», которые посчитали количество реализованных автомобилей российской сборки на рынке за прошлый год.

В отчетный период машины собранные на российских заводах были проданы в количестве 1,2 млн экземпляров.

При этом из них 610 700 машин были выпущены на трех предприятиях. То есть на трёх автозаводах России выпускается половина всех иномарок.

Больше всех в прошлом году выпустил завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — 245 тыс. ед.

С небольшим отставанием на второй строчке расположился «Автотор» (214,1 тыс. шт.), а в тройке лидеров находится «Фольксваген Груп Рус» (151,6 тыс. шт.).

Также стоит отметить, что иномарки в России производят 28 автомобильных предприятий.