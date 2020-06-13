Компания Acura выпустит три новинки до 2022 года

В ближайшие три года марка Acura намерена расширит свой модельный ряд и представить новое поколение кроссовера MDX.

Кроме этого, до 2022 года автопроизводитель запланировал выпуск нового седана, который станет преемником модели ILX, а также готовится сразу три заряженных модели Type S.

Появившуюся в сети информацию о новинках подтвердил представитель компании, но никаких подробностей о проектах он раскрывать не стал, но уточнил, что это еще не все запланированные к выходу новинки.

Первым автомобилем с версией Type S станет седан TLX, представленный в прошлом месяце. Его характеристики еще не раскрыты, но в компании намекнули, что в движение его будет приводить турбированный шестицилиндровый двигатель объём три литра.

Предположительно его мощность составит 400 л.с. Предположительно, модификации Type S будут выпущены и для кроссовера Acura MDX.