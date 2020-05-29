Седан Acura TLX нового поколения представлен официально

Бренд Acura провел презентацию новой генерации модели Acura TLX, сообщения о которой последнее время появлялись регулярно.



Седан Acura TLX нового поколения 29 мая был представлен официально, и как заявили в компании новинка стала самой быстрой и спортивной в истории бренда.

Для модели разработали новую платформу, в которой передняя подвеска теперь на двойных поперечных рычагах, тогда как у предшественника были стойки McPherson.

Сзади будет многорычажка или адаптивные амортизаторы, но последние будут предлагать за дополнительную плату. В новом поколении автомобиля колея стала на 30 мм шире спереди и на 41 мм сзади.

Габариты новой Acura TLX теперь следующие: 4 943/1 910/1 433 мм, колесная база – 2 870 мм. Емкость багажника теперь составляет 382 литра. Ездить автомобиль будет на 18-дюймовых колесных дисках.

Что касается салона, то он стал просторнее, материалы отделки стали лучше, а еще производитель предложит при оформлении натуральную кожу и деревянный шпон.

Еще в интерьере есть 8-дюймовый дисплей и 10,2-дюймовый экран мультимедийной системы, а в качестве опции предложат еще и проекционный дисплей.

Линейка двигателей теперь представлена турбированным 276-сильным ДВС с показателем крутящего момента 380 Нм. В паре с мотором будет работать новая 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая передаст крутящий момент на переднюю или обе оси.

При желании клиент сможет заказать спортивный пакет A-Spec, в котором будут колесные диски на 19 дюймов, увеличенный спойлер, затемненная светотехника и черные элементы в экстерьере и салоне.

Еще у модели Acura TLX будет топовый вариант с трехлитровым шестицилиндровым двигателем, но подробностей о таком автомобиле раскрыли мало. Предполагается, что отдача установки будет около 400 л.с., а среди ездовых режимов будет Comfort, Normal, Sport и Sport+.

Еще такая модификация будет отличаться спортивными элементами. Что касается цен, то официально их не озвучили.

Предположительно, базовая версия седана обойдется в 35 тыс. долларов и появится она уже в этом году. При этом версия Type S появится не ранее весны следующего года.