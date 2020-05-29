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Седан Acura TLX нового поколения представлен официально

Новости
29.05.2020 17:20
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Бренд Acura провел презентацию новой генерации модели Acura TLX, сообщения о которой последнее время появлялись регулярно.

Седан Acura TLX нового поколения представлен официально
Седан Acura TLX нового поколения 29 мая был представлен официально, и как заявили в компании новинка стала самой быстрой и спортивной в истории бренда.

Для модели разработали новую платформу, в которой передняя подвеска теперь на двойных поперечных рычагах, тогда как у предшественника были стойки McPherson.

Сзади будет многорычажка или адаптивные амортизаторы, но последние будут предлагать за дополнительную плату. В новом поколении автомобиля колея стала на 30 мм шире спереди и на 41 мм сзади.

Седан Acura TLX нового поколения представлен официально

Габариты новой Acura TLX теперь следующие: 4 943/1 910/1 433 мм, колесная база – 2 870 мм. Емкость багажника теперь составляет 382 литра. Ездить автомобиль будет на 18-дюймовых колесных дисках.

Что касается салона, то он стал просторнее, материалы отделки стали лучше, а еще производитель предложит при оформлении натуральную кожу и деревянный шпон.

Еще в интерьере есть 8-дюймовый дисплей и 10,2-дюймовый экран мультимедийной системы, а в качестве опции предложат еще и проекционный дисплей.

Седан Acura TLX нового поколения представлен официально

Линейка двигателей теперь представлена турбированным 276-сильным ДВС с показателем крутящего момента 380 Нм. В паре с мотором будет работать новая 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая передаст крутящий момент на переднюю или обе оси.

При желании клиент сможет заказать спортивный пакет A-Spec, в котором будут колесные диски на 19 дюймов, увеличенный спойлер, затемненная светотехника и черные элементы в экстерьере и салоне.

Седан Acura TLX нового поколения представлен официально

Еще у модели Acura TLX будет топовый вариант с трехлитровым шестицилиндровым двигателем, но подробностей о таком автомобиле раскрыли мало. Предполагается, что отдача установки будет около 400 л.с., а среди ездовых режимов будет Comfort, Normal, Sport и Sport+.

Еще такая модификация будет отличаться спортивными элементами. Что касается цен, то официально их не озвучили.

Предположительно, базовая версия седана обойдется в 35 тыс. долларов и появится она уже в этом году. При этом версия Type S появится не ранее весны следующего года.

Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально

Седан Acura TLX нового поколения представлен официально

2021 Acura TLX Built On Dedicated Sport Sedan Architecture with Double Wishbone Front Suspension

Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально Седан Acura TLX нового поколения представлен официально

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