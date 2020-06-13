Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Ранее ходили слухи о выпуске минивэна Лада, которые компания неоднократно опровергала. Теперь в компании решили объяснить, почему они не выпускают минивэны, кабриолеты, или другие автомобили.

Как пишет «Лада.Онлайн», ссылаясь на заявление «АвтоВАЗа», подобные проекты не только не принесут прибыль, но еще и не позволят окупить инвестиции в их разработку.

Подобные типы кузова не пользуются популярностью в России, поэтому и смысла создавать такие машины нет. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в течение шести лет выпустит 17 новых моделей.

Семь из них появятся в течении двух лет. В частности будет произведён рестайлинг семейства Vesta и Largus, а еще пять моделей окажутся новыми.

С 2023 по 2026 года автопроизводитель выпустить еще пять новых моделей и пять обновит.