Российский автогигант рассказал, почему не выпускает автомобили некоторых типов кузова, включая минивэн.
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Ранее ходили слухи о выпуске минивэна Лада, которые компания неоднократно опровергала. Теперь в компании решили объяснить, почему они не выпускают минивэны, кабриолеты, или другие автомобили.
Как пишет «Лада.Онлайн», ссылаясь на заявление «АвтоВАЗа», подобные проекты не только не принесут прибыль, но еще и не позволят окупить инвестиции в их разработку.
Подобные типы кузова не пользуются популярностью в России, поэтому и смысла создавать такие машины нет. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в течение шести лет выпустит 17 новых моделей.
Семь из них появятся в течении двух лет. В частности будет произведён рестайлинг семейства Vesta и Largus, а еще пять моделей окажутся новыми.
С 2023 по 2026 года автопроизводитель выпустить еще пять новых моделей и пять обновит.