Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» сертифицировал в стране обновленную версию своего автомобиля, и тогда же предположили, что его сборка уже стартовала.
Запущено предсерийное производство рестайлингового Lada Largus
Оказалось, что это действительно так, ведь в Сети появились уже и первые фотографии, опубликованные группой AvtoVAZ News.
Как выяснилось, автопроизводитель выпустил два экземпляра модели – фургон и универсал. При этом обе модели выполнены в топовой комплектации.
Эти автомобили являются предсерийными образцами, на которых отрабатывают сборку.
Напомним, что рестайлинговый Lada Largus получит изменения во внешности и салоне, но при этом не претерпит обновлений в техническом плане.
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