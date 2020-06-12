Запущено предсерийное производство рестайлингового Lada Largus

Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» сертифицировал в стране обновленную версию своего автомобиля , и тогда же предположили, что его сборка уже стартовала.

Оказалось, что это действительно так, ведь в Сети появились уже и первые фотографии, опубликованные группой AvtoVAZ News.

Как выяснилось, автопроизводитель выпустил два экземпляра модели – фургон и универсал. При этом обе модели выполнены в топовой комплектации.

Эти автомобили являются предсерийными образцами, на которых отрабатывают сборку.

Напомним, что рестайлинговый Lada Largus получит изменения во внешности и салоне, но при этом не претерпит обновлений в техническом плане.