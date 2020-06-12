Subaru в России переписала цены на весь модельный ряд

Эксперты обратили внимание, что в июне автомобили марки прибавили в цене 3,4-7,3% в зависимости от модели и комплектации.

Но отмечается, что в первую очередь удорожание коснулось автомобилей 2020 модельного года, тогда как модели, выпущенные в 2019 году имеют прежние ценники.

Например, кроссовер XV теперь продается по цене на 80-100 тыс. рублей дороже, а бестселлер Forester стал дороже на 80-170 тыс. рублей.

Больше всех подорожали спортивные модели WRX и WRX STI, которые предлагаются на 210 и 260 тыс. рублей дороже.