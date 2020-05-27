Subaru за 20 лет в России реализовала почти 180 тыс. автомобилей

За этот период, как рассказали в компании, Subaru реализовала почти 180 тыс. своих автомобилей. Сейчас продажами авто марки занимается 48 официальных дилеров, которые находятся в 39 городах страны.

Генеральный директор «Субару Мотор» Такахаши Тацуо отметил, что наша страна для компании остается рынком с огромным потенциалом.

Кроме этого, были анонсированы и новинки для российского рынка на 2020 год.

В частности, в текущем году компания запустит продажи двух специальных версий моделей Legacy и Forester, а в конце года возможно появится обновленный Subaru XV, а к середине 2021 года запланирован выход нового Outback.