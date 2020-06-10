Российский автогигант планировал перейти на сокращенную рабочую неделю в связи со снижением спроса на автомобили.
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырёхдневную рабочую неделю
Однако на российском рынке зафиксировали оживление, поэтому «АвтоВАЗ» отложил переход на четырёхдневную рабочую неделю с 29 июня.
В результате компания сохранит режим пятидневной рабочей недели до 31 августа.
Как рассказали в пресс-службе компании, им начали поступать заказы на июль и август, причем заказы на машины поступают не только от дилеров, но и партнеров, организаций и ведомств, которые осуществляют корпоративные и государственные закупки.
Все это приводит к необходимости увеличения объёмов производства. Впрочем, на рост спроса повлияли и государственные программы, созданные для стимулирования спроса на авто в России.
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