На этот раз были названы пять экономичных пятилетних компактных кроссоверов, которые будут еще и лучшими по оснащенности и комфорту при относительно невысокой стоимости.

Как сообщили avtovesti.com со ссылкой на данные исследования американской организации Consumer Reports, при составлении рейтинга учитывали компактные кроссоверы 2015 модельного года.

Самым экономичным среди них оказался Lexus NX 2015, который на вторичном рынке продают по средней цене 2 млн рублей.

Вторая строчка рейтинга оказалась за Subaru Forester 2015. Пятилетние кроссоверы этой модели продаются по средней цене 1,3 млн рублей.

В тройке самых экономичных компактных кроссоверов расположился Mazda CX-5 с таким же средним ценником, как и у предыдущей модели.

В пятерке лучших оказались Honda CR-V 2015 и Toyota RAV4 2015. Их на вторичном рынке продают по цене 1,5 и 1,3 млн рублей в среднем.