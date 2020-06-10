Один из пользователей социальной сети распространил фотографии автомобилей, которые были замечены на парковке одного из столичных дилеров.
К российским дилерам приехала первая партия новой Kia Optima
Буквально на днях стало известно, что обновленный Kia Optima появится в России под другим названием.
В частности, компания в рамках новой стратегии решила использовать имя К5, под которым автомобиль продается на внутреннем для компании рынке и в Китае.
Напомним, что более подробно о версиях K5 компания ранее уже рассказывала.
Комментарииcomments powered by HyperComments