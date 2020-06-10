К российским дилерам приехала первая партия новой Kia Optima

Один из пользователей социальной сети распространил фотографии автомобилей, которые были замечены на парковке одного из столичных дилеров.

Буквально на днях стало известно, что обновленный Kia Optima появится в России под другим названием.

В частности, компания в рамках новой стратегии решила использовать имя К5, под которым автомобиль продается на внутреннем для компании рынке и в Китае.

Напомним, что более подробно о версиях K5 компания ранее уже рассказывала.