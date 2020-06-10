За последние 10 лет россияне разлюбили седаны

Аналитики в России рассказали, как изменилась структура автомобильного рынка по типу кузова.

Основой для исследования аналитиков «Автостат» стали данные за последние десять лет. Например, в 2010 году россияне чаще всего покупали седаны, которые в структуре продаж занимали 40-процентную долю.

Еще 35% доли приходилось на универсалы, 25% — хэтчбеки и 2% приходилось на лифтбеки. Оставшийся 1% это были пикапы, купе, кабриолеты.

В этом же году структура серьезно отличается и теперь автомобили в кузове седан не пользуются спросом. На первое место с долей 54% оказались «универсалы», в том числе внедорожники и кроссоверы.

Доля седанов сократилась до 28%, а у хэтчбеков доля составила всего 11%.

Популярность лифтбеков за последние 10 лет наоборот выросла и составила 6%, а машины с другими типами кузова по-прежнему занимают всего 1%.