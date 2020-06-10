Эксперт рассказал об ошибках, которые совершают покупатели при выборе автомобиля на вторичном рынке.
Назвали 4 роковых ошибки при покупке подержанного автомобиля
Как говорит эксперт, очень часто покупатели могут нарваться на хлам именно по своей вине. Покупка подержанного автомобиля требует немало внимания, и если не знать некоторых нюансов, то легко купить машину с подвохом.
Эксперт рассказал о 4 роковых ошибках при покупке подержанного автомобиля. Так, первой ошибкой назвали непроверенные документы у продавца.
Владелец и продавец автомобиля должен быть одним лицом, именно поэтому нужно проверять фамилию, имя, отчество человека, у которого планируется покупка авто. Если есть несоответствия, то у продавца обязательно должна быть доверенность. В случае, если такого документа нет, то от покупки машины лучше отказаться, так как продавец может оказаться мошенником.
На втором месте оказалась проверка автомобильной истории машины, так как порядка 60% автоисторий могут показать проблемы с юридической или технической стороны.
Проверка автоистории является обязательной, так как любой продавец может утаить какие-то факты, которые в дальнейшем станут проблемой для нового владельца.
На третьей строчке в списке роковых ошибок оказался осмотр транспортного средства в плохую погоду либо в вечернее время.
При плохом освещении можно не заметить признаки того, что машина побывала в серьезной аварии и была собрана по частям.
Кроме этого, можно не заметить гниющие детали. По данным avtocod.ru только за последний год в продаже на вторичном рынке было порядка 44,7% авто после ДТП.
Ну и на четвертом месте оказался тест-драв машины. По словам специалиста отказ от тест-драйва также является роковой ошибкой при покупке авто с пробегом, так как технические характеристики по бумагам могут не соответствовать.
С другой стороны тест-драйв может показать если в автомобиле технические проблемы.