Назвали 4 роковых ошибки при покупке подержанного автомобиля

Эксперт рассказал об ошибках, которые совершают покупатели при выборе автомобиля на вторичном рынке.

Как говорит эксперт, очень часто покупатели могут нарваться на хлам именно по своей вине. Покупка подержанного автомобиля требует немало внимания, и если не знать некоторых нюансов, то легко купить машину с подвохом.

Эксперт рассказал о 4 роковых ошибках при покупке подержанного автомобиля. Так, первой ошибкой назвали непроверенные документы у продавца.

Владелец и продавец автомобиля должен быть одним лицом, именно поэтому нужно проверять фамилию, имя, отчество человека, у которого планируется покупка авто. Если есть несоответствия, то у продавца обязательно должна быть доверенность. В случае, если такого документа нет, то от покупки машины лучше отказаться, так как продавец может оказаться мошенником.

На втором месте оказалась проверка автомобильной истории машины, так как порядка 60% автоисторий могут показать проблемы с юридической или технической стороны.

Проверка автоистории является обязательной, так как любой продавец может утаить какие-то факты, которые в дальнейшем станут проблемой для нового владельца.

На третьей строчке в списке роковых ошибок оказался осмотр транспортного средства в плохую погоду либо в вечернее время.

При плохом освещении можно не заметить признаки того, что машина побывала в серьезной аварии и была собрана по частям.

Кроме этого, можно не заметить гниющие детали. По данным avtocod.ru только за последний год в продаже на вторичном рынке было порядка 44,7% авто после ДТП.

Ну и на четвертом месте оказался тест-драв машины. По словам специалиста отказ от тест-драйва также является роковой ошибкой при покупке авто с пробегом, так как технические характеристики по бумагам могут не соответствовать.

С другой стороны тест-драйв может показать если в автомобиле технические проблемы.