Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен

Как выяснили российские журналисты, завод «Автотор» в Калининграде столкнулся с проблемой нехватки комплектующих.

Из-за этого планируется остановка производства с середины июня. Стоит отметить, что речь идет о временной остановке производства автомобилей марки BMW.

В связи с коронавирусом из-за которого были остановлены заводы в США и Европе, в поставках комплектующих произошел сбой.

По этой причине в Россию не поставляли машинокомплекты, пишет газета «Коммерсант».

По предварительным данным, полноценное производство и возвращение на докризисную нагрузку произойдет к концу следующего года.