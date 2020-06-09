Как выяснили российские журналисты, завод «Автотор» в Калининграде столкнулся с проблемой нехватки комплектующих.
Выпуск автомобилей BMW в России будет приостановлен
Из-за этого планируется остановка производства с середины июня. Стоит отметить, что речь идет о временной остановке производства автомобилей марки BMW.
В связи с коронавирусом из-за которого были остановлены заводы в США и Европе, в поставках комплектующих произошел сбой.
По этой причине в Россию не поставляли машинокомплекты, пишет газета «Коммерсант».
По предварительным данным, полноценное производство и возвращение на докризисную нагрузку произойдет к концу следующего года.
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