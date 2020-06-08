Немецкая компания стала не первой компанией, у которой экономическая ситуация оказалась тяжелой.

В связи с этим концерн BMW уволит 5 тысяч своих сотрудников, для которых уже разрабатывают пакет компенсаций.

Как и у других производителей, объёмы продаж автомобилей у BMW также серьезно сократились, а снижение спроса влечет за собой снижение объёмов производства.

Чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в руководстве компании разработали план по сокращению расходов, в которой входит и увольнение сотрудников.

В компании уверены, что сокращение штата позволит им быстрее восстановиться после кризиса.

По предварительным подсчетам, бренд в этом году никак не получит прибыль.

По итогам первого квартала продажи марки упали на 6,2%, а во втором квартале ожидается еще большее падение мировых продаж.