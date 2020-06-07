Ранее сообщалось, что запланированные к выходу обновленные модели Лада могут появиться только в следующем году.

Теперь появилась информация, что выход обновленной Lada Niva временно откладывается.

Изначально предполагалось, что внедорожник после обновления с шильдиками Лада появится уже во второй половине года, но похоже проект откладывается до лучших времен.

Есть информация, что обновленные внедорожники запустили в производство, но в результате в руководстве компании приняли решение, что изменения в передней части должны быть другими.

В результате было выпущено несколько экземпляров автомобиля, но у всех отсутствуют решетка радиатора с эмблемой и комбинация приборов.

Собранные машины начали вывозить за пределы завода на накопительную площадку.