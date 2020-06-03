Универсал Audi A6 Avant стал доступен для заказа в России. Цены

Немецкая компания на российском рынке стала принимать заказы на универсал A6 Avant, первые экземпляры которого в дилерских центрах появятся только в августе.



Автомобиль на российском рынке будет представлен с несколькими силовыми установками, а еще компания начала продавать Audi A6 и Audi A7 Sportback в новой версии с дизельным двигателем объёмом три литра и мощностью 249 л.с.

Audi A6 Avant получил двухлитровый бензиновый или такого же объёма дизельный агрегат. Мощность моторов одинаковая – 190 лошадиных сил.

Минимальная цена универсала с бензиновым мотором и передним приводом составляет 3 311 000 рублей, а в дизельной модификации модель обойдется в 3 375 000 рублей.

Будет для новинки доступен и трехлитровый 249-сильный ДВС с отдачей 249 л.с. и полноприводной системой.

Стоимость такой модификации составляет 4 194 000 рублей.

Напомним, что универсал имеет следующие габариты: 4 929/1 886/1 467 мм, колесная база – 2 924 мм, а объём багажника – 565 литров.

Что касается Audi A6, то версия с новым двигателем оценена от 3 999 000 рублей, а Audi A7 Sportback 45 TDI quattro обойдется в 4 810 000 рублей минимум.