Немецкая компания на российском рынке стала принимать заказы на универсал A6 Avant, первые экземпляры которого в дилерских центрах появятся только в августе.
Универсал Audi A6 Avant стал доступен для заказа в России. Цены
Автомобиль на российском рынке будет представлен с несколькими силовыми установками, а еще компания начала продавать Audi A6 и Audi A7 Sportback в новой версии с дизельным двигателем объёмом три литра и мощностью 249 л.с.
Audi A6 Avant получил двухлитровый бензиновый или такого же объёма дизельный агрегат. Мощность моторов одинаковая – 190 лошадиных сил.
Минимальная цена универсала с бензиновым мотором и передним приводом составляет 3 311 000 рублей, а в дизельной модификации модель обойдется в 3 375 000 рублей.
Будет для новинки доступен и трехлитровый 249-сильный ДВС с отдачей 249 л.с. и полноприводной системой.
Стоимость такой модификации составляет 4 194 000 рублей.
Напомним, что универсал имеет следующие габариты: 4 929/1 886/1 467 мм, колесная база – 2 924 мм, а объём багажника – 565 литров.
Что касается Audi A6, то версия с новым двигателем оценена от 3 999 000 рублей, а Audi A7 Sportback 45 TDI quattro обойдется в 4 810 000 рублей минимум.
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