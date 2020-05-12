В России стал доступен для заказа Audi стоимостью 55 млн рублей

Audi в России начала принимать заказы на бронированный седан A8L Security. Эта модель получила защиту кузова по стандарту VR9 и стекла по стандарту VR10.

Audi A8L Security в кузове D5 пока не представлена на официальном сайте компании в Германии и США, при этом ее уже можно заказать в РФ, так как наша страна стала одной и первых в мире, где начали предлагать бронированную версию.

Но заказать ее смогут не все, ведь одобрение о продаже принимают в Германии, и как пишет портал «Мотор», некоторым клиентам компания может отказать.



Бронированный седан внешне не отличается от обычной версии. Под капотом A8L Security устанавливают четырехлитровый 571-сильный гибридный мотор, а такой же агрегат можно встретить в Audi S8.

Трансмиссия доступна только восьмиступенчатая автоматическая с фирменной системой полного привода.

Для Audi A8L Security пришлось разработать новый кузов, подвеску и электронику, при этом объём салона в модели остался на уровне обычной версии удлиненного седана.

Масса машины составляет 4,5 тонны, что на 1,7 тонны больше, чем в обычном A8L.

Для бронированного автомобиля оставили возможность заказа пакета персонализации, разработанного специалистами Audi Exclusive.

Изготовление бронированного автомобиля выполняют от 3 до 6 месяцев, а стоимость составляет около 55 млн рублей.