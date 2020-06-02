Названы 5 самых дешевых автомобилей на рынке РФ в июне 2020 года

Автоэкспорты проанализировали предложения на первичном авторынке России и составили рейтинг самых доступных автомобилей по состоянию на начало июня.

Рейтинг топ-5 самых дешевых автомобилей на рынке РФ в июне 2020 года был составлен экспертами CarsWeek.ru, а возглавляет этот список модель Lada Granta.

Ее стоимость на российском рынке стартует от 465 000 рублей, что в сравнении с маем оказалось на 5 тыс. рублей больше.

Модель Datsun on-DO находится на второй строчке с ценником от 516 000 рублей, что на также больше на пять тысяч рублей.

Хэтчбек Datsun mi-Do стал третьими самых дешевым авто в России, но его стоимость выше, чем у седана на 23 тыс. рублей.

Четвертое место занимает Lada Largus, а на пятой строчке располагаемся Renault Logan. Их стоимость в базовой комплектации составляет 627 000 и 625 000 рублей.