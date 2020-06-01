Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами

Рейтинг был подготовлен специалистами американской организации Consumer Reports, которые рассказали о машинах с самыми капризными и ломучими двигателями.

В рейтинге оказались модели, с двигателями которых возникают проблемы при сравнительно небольшом пробеге.

В большинстве случаев в таких машинах стоимость ремонта двигателя высокая, а проблемы носят разный характер и не всегда они связаны с износом деталей.

Итак, самый проблемный двигатель оказался в Audi A4 2009-2010 годов выпуска, который служит не более 250 тыс. км пробега.

В Ford F-350 2008 года также оказался капризный 6,4-литровый дизельный двигатель. При пробеге чуть более 100 тыс. км начинают возникать различного рода проблемы.

Примерно с таким же пробегом возникают проблемы с ДВС у Chrysler PT Cruiser, который оказался в первой тройке составленного рейтинга.

В первую пятерку еще вошли Mini Cooper 2008-2009 г. и Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 года выпуска. Следом за ними в списке оказались: Jeep Wrangler (2006), Cadillac SRX (2010), Acura MDX (2003), Buick Lucerne (2006) и Acadia (2010).